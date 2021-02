Basket

Basket - NBA : Kevin Durant revient sur son incroyable mésaventure !

Publié le 13 février 2021 à 10h35 par T.M.

Face aux Raptors il y a une semaine, Kevin Durant était passé par tous les états. Un incroyable sur lequel est revenu sur le joueur des Nets.

En NBA, le protocole sanitaire est très strict et Kevin Durant peut d’ailleurs en témoigner. En effet, la semaine dernière, le joueur des Nets a vécu une incroyable rencontre face aux Raptors. D’abord considéré comme cas contact, KD avait été interdit de jouer cette rencontre. Absent au coup d’envoi, Kevin Durant était toutefois entré en jeu par la suite, finalement autorisé à jouer. Mais cela n’aura duré que quelques minutes puisque par la suite, il a été invité à regagner les vestiaires, étant de nouveau interdit de jouer.

« C’était une situation malheureuse »