Basket - NBA : Popovich, Curry... L'énorme anecdote de Steve Kerr !

Publié le 11 février 2021 à 23h35 par La rédaction

En pleine forme depuis le début de saison, Stephen Curry a une nouvelle fois été à la hauteur lors de la victoire face aux San Antonio Spurs (114-91) ce mercredi. Et Gregg Popovich n’a pas manqué de réagir avec humour à l’humiliation que le meneur des Warriors a fait subir aux Spurs.

Ce mercredi, les Golden State Warriors se sont imposés lors du déplacement à San Antonio pour affronter les Spurs (114-91). Une rencontre que Stephen Curry a illuminée de toute sa classe. Auteur de 32 points, 2 passes décisives et 4 rebonds, le meneur de jeu des Warriors s’est baladé dans la défense des Spurs de Gregg Popovich. Une démonstration ponctuée d’un panier somptueux. Chef Curry s’est faufilé entre quatre joueurs avant d’inscrire un double-pas à deux points dès le premier quart-temps. Une action que l’entraîneur des Spurs a vécu comme une humiliation, et qui a renforcé encore plus son admiration pour Stephen Curry.

«Pop m’a dit qu’il pensait à prendre Curry pour les JO, mais avec la façon dont il a humilié les Spurs il n’était plus dans les plans»