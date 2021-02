Basket

Basket : NBA : Le message fort de Steve Kerr sur l'avenir de Stephen Curry !

Publié le 9 février 2021 à 15h35 par La rédaction

Steve Kerr a expliqué qu'il comptait gérer avec minutie le temps de jeu de Stephen Curry pour mieux le préserver pour de longues années à Golden State.

Voilà maintenant 12 saisons que Stephen Curry régale sur les parquets de la NBA. Aujourd'hui âgé de 32 ans, le meneur de jeu des Warriors présente déjà un beau palmarès, avec trois titres de champion NBA et deux trophées de MVP de la saison régulière. Victime d'une fracture de la main qui a limité sa saison dernière à cinq matches, Stephen Curry a prouvé pour son retour qu'il avait encore de beaux restes, avec 29.5 points de moyenne à 43% de réussite à trois-points. Pour autant, son entraîneur, Steve Kerr, entend bien le préserver au maximum, c'est pourquoi il n'hésitera pas à limiter son temps de jeu si nécessaire.

« On compte avoir Steph avec nous pendant longtemps, pour plusieurs années »