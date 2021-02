Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s'enflamme encore pour Stephen Curry !

Publié le 11 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Si les Golden State Warriors connaissent des difficultés cette saison, Stephen Curry n’a jamais semblé aussi fort. Enchaînant les performances de haute qualité match après match, le meneur des Warriors prouve qu’il est l’un des meilleurs de la ligue. Un état de forme extraordinaire au vu de son âge selon son entraîneur personnel.

Stephen Curry enchaîne les performances XXL depuis le début de saison. Ce mercredi encore, lors de la victoire face aux San Antonio Spurs (114-91), Chef Curry a été étincelant avec les Golden State Warriors (32 points, 2 passes décisives, 4 rebonds). Une victoire importante pour des Warriors qui connaissent de grandes difficultés cette année (8e de la conférence Ouest avec 13 victoires pour 12 défaites). Pourtant, Curry n’a jamais semblé aussi fort que cette saison. Avec 29,6 points, 5,4 rebonds et 5,9 passes décisives en moyenne, Baby Face montre qu’il est très dangereux pour les défenses adverses, malgré la méforme de son équipe. Un état de forme exceptionnel selon Brandon Payne.

« Stephen est, à 32 et 33 ans, là où se situent beaucoup de joueurs à 27 ou 28 ans »