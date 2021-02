Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo s'enflamme pour le Jazz du Gobert !

Publié le 13 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Personne n'arrête le Jazz de Rudy Gobert, pas même les Bucks de Giannis Antetokounmpo. De quoi en faire un concurrent au titre supplémentaire ? C'est en tout cas ce que pense le double MVP.

« Utah est une équipe d’expérience, ils tentent de gagner un titre dès maintenant, et je pense qu’ils en sont capables. En les analysant à la vidéo, on voit la continuité de leur équipe comparée à la notre, ça n’a rien à voir, surtout au niveau de l’exécution. Ils sont au niveau où nous étions il y a trois ou quatre ans. » Fin janvier, Steve Kerr, l'entraîneur des Warriors de Golden State, avait décrit le Jazz comme un véritable prétendant au titre dès cette saison. Quelques jours plus tard, le Jazz de Utah ne faiblit pas, au contraire, puisqu'il a remporté sa 17e victoire en 18 matchs, décrochant un succès de prestige face aux Bucks de Milwaukee (129-115). De quoi frustrer un certain Giannis Antetokoumpo, qui a été dithyrambique pour parler de l'actuelle meilleure équipe de la NBA.

« C’est la meilleure équipe à l’Ouest »