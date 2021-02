Basket

Basket - NBA : Jimmy Butler s’enflamme pour un prodige du Heat !

Publié le 12 février 2021 à 13h35 par La rédaction

En pleine renaissance, le Heat de Miami peut évidemment compter par la domination de Jimmy Butler mais aussi sur la révélation d'un jeune prodige encore inconnu.

Porté par un Jimmy Butler transcendant, le Heat de Miami semble avoir trouvé sa vitesse de croisière après un début de saison des plus mouvementés. Victorieux face aux Rockets de Houston (101-94), les hommes d'Erik Spoelstra restent sur une série de 4 victoires consécutives et grimpent à la 9e place de la conférence Est. Une réussite qui s'explique évidemment par la forme étincelante de Jimmy Butler mais aussi par celle de Max Strus. Inconnu du grand public, cet ailier de 24 ans ne vit que sa deuxième année en NBA mais a su se montrer décisif dernièrement, comme en témoigne sa dernière performance à 21 points à 6/9 au tir, dont 5/8 à 3 points, et 4/4 aux lancers francs. Un véritable tireur d'élite en devenir ? Jimmy Butler s'enflamme à ce propos.

« Max Strus ? Il est p*tain de fort ! »