Basket - NBA : Antetokounmpo met les choses au clair concernant la situation des Bucks !

Publié le 17 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Milwaukee a perdu ses quatre dernières rencontres, mais Giannis Antetokounmpo a tenu à dédramatiser la mauvaise dynamique de son équipe.

Annoncés cette saison encore comme des potentiels candidats au titre NBA, les Bucks n'ont jusqu'à présent pas répondu aux attendes. Devancé par Philadelphie et Brooklyn au classement, Milwaukee ne survole pas la Conférence Est comme ce fut le cas la saison dernière. Pire encore, les Bucks ont essuyé un quatrième revers de rang dans la nuit de mardi à mercredi contre les Raptors (113-124). Pour autant, Giannis Antetokounmpo pense qu'il n'y a absolument aucune raison de tirer la sonnette d'alarme.

« Ce n’est pas la fin du monde »