Basket - NBA : Cette énorme mise en garde envoyée à Giannis Antetokounmpo !

Publié le 24 janvier 2021 à 17h35 par La rédaction

Double MVP en titre à tout juste 26 ans, Giannis Antetokounmpo n'a toujours pas gagné de titre NBA. Preuve qu'il a encore d'énormes progrès à réaliser pour pouvoir porter les Bucks selon Charles Barkley.

« C’est un joueur tellement spécial. On n’a jamais vu un tel joueur dans l’histoire de ce sport, à 2.08m-2.10m, faire ce qu’il est capable de faire sur toute la longueur du terrain, défendre sur tous les postes adverses comme il le fait… Il est juste incroyable c’est tout ce que j’ai à dire. » À l'image de ce commentaire de Rick Carlisle, entraîneur des Mavericks de Dallas, Giannis Antetokounmpo fait rêver la NBA, de ses concurrents à ses coéquipiers en passant par les plus grandes stars de ce sport. Récemment, c'est LeBron James qui s'est exprimé sur le Greak Freak , affirmant : « Ce gars est sacrément bon lui aussi ! » À 26 ans, le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo vient de signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA. Une pression supplémentaire sur ses épaules, lui qui peine déjà à porter les Bucks de Milwaukee jusqu'en finale et qui montre les limites de son jeu une fois arrivé en playoffs. Du moins, c'est ce que pense un certain Charles Barkley, ancien joueur NBA de 1984 à 2000 reconverti en consultant à la télévision américaine.

« Giannis doit devenir bien meilleur, il a encore beaucoup de progrès à faire »