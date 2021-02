Basket

Basket - NBA : Westbrook, Rockets... John Wall glisse un gros tacle aux Wizards !

Publié le 15 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Avant ses retrouvailles avec les Wizards dans la nuit de lundi à mardi, John Wall garde en travers de la gorge la décision de ses anciens dirigeants de l'avoir envoyé aux Rockets, et estime qu'il aurait mérité davantage de respect après ce qu'il a fait pour la franchise.

À l'intersaison, John Wall a rejoint les Rockets de Houston en échange de Russell Westbrook, qui a quant à lui rallié les Wizards de Washington. Depuis, les deux joueurs ne cessent de s'échanger des mots doux et les deux franchises connaissent des saisons différentes mais non moins compliquées pour autant. Mis à part les difficultés rencontrées, John Wall semble avoir encore du mal à digérer le fait d'avoir été transféré sans plus de considération de la part de ses anciens dirigeants, après 10 saisons de bons et loyaux services, et il ne s'est pas gêné pour le faire savoir.

« J’ai le sentiment que je méritais plus d’honnêteté et de respect »