Basket

Basket - NBA : L'énorme promesse de Jimmy Butler pour le Heat !

Publié le 20 février 2021 à 15h35 par La rédaction

En difficulté pour le moment, le Heat de Miami n'est pourtant pas si loin d'accrocher une place en playoffs. Un objectif que s'est d'ailleurs fixé Jimmy Butler.

« C'est simple : on ne met pas nos tirs. Et le fait de ne pas rentrer nos tirs nous donne un prétexte pour ne pas défendre. Quand on met nos tirs, on arrive à bien défendre. On se repose sur l'attaque, mais on n'est pas l'équipe qu'on prétend être, celle qui défend sur chaque ballon, jusqu'à maintenant. » Il y a quelques jours, Jimmy Butler dressait déjà un sacré constat concernant le Heat de Miami, irrégulier voire décevant en cette première partie de saison. Actuel 10e de la Conférence Est, le Heat affiche un bilan de 10 victoires pour 17 défaites, bien loin des attentes. Pour autant, la course aux playoffs est loin d'être perdue, bien au contraire. En effet, l'actuel 8e ne compte qu'une victoire de plus. Rien n'est encore joué et Jimmy Butler en a bien conscience.

« Si on va se qualifier pour les Playoffs ? C'est une promesse »