Basket - NBA : Les confidences de Damian Lillard sur son absence au All-Star Game !

Luka Doncic lui a été préféré pour une place de titulaire au prochain All-Star Game. Pour autant, Damian Lillard préfère relativiser et calmer la polémique qui a enflé ces derniers jours.

« Beaucoup de joueurs se demandent : "Pourquoi ce match ?", et je le comprends. Si la ligue annonce que le match n’a pas lieu, je serai parfaitement favorable. (...) S’ils nous disent qu’on doit le faire, je le comprends parce que c’est notre job et j’ai conscience qu’avec l’argent qu’on génère, on doit faire des sacrifies et que certaines choses doivent être faites. C’est évident que TNT ou un autre souhaitera que le spectacle ait lieu. Ne pas y aller entraîne des répercussions pour nous. » À l'annonce de l'organisation d'un All-Star Game au beau milieu d'une saison mouvementée et compliquée, Damian Lillard s'est montré résigné. Quelques jours plus tard, la NBA a révélé les titulaires qui prendront part à cet évènement et une polémique a éclaté. En pleine bourre cette saison, Damian Lillard n'a pas été sélectionné et a été coiffé au poteau par Luka Doncic. Une non-titularisation supplémentaire à propos de laquelle le meneur des Trail Blazers de Portland aurait pu s'emporter, mais il a préféré calmer les choses.

« Je n’étais pas en colère à ce sujet »

« Quand j’étais plus jeune, je m’en souciais beaucoup plus. C’est évidemment un accomplissement et quelque chose que je n’ai jamais réussi, donc j’aurais aimé le faire. Mais je n’étais pas surpris honnêtement. Je n’étais pas en colère à ce sujet » , a confié Damian Lillard dans des propos rapportés par Sean Highkin, reporter pour Bleacher Report . Étonnamment calme, le meneur devrait inévitablement faire partie des remplaçants sélectionnés pour l'occasion.