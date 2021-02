Basket

Basket - NBA : Les confessions de LeBron James sur le départ de James Harden à Brooklyn !

Publié le 17 février 2021 à 21h35 par La rédaction

Interrogé sur le transfert de James Harden à Brooklyn, LeBron James a estimé que cet échange n'avait rien à voir avec les Lakers.

Voilà maintenant un mois que James Harden a été échangé à Brooklyn ! L'ancienne star de Houston a été transféré dans l'équipe new-yorkaise dans une transaction qui incluait deux autres équipes - Cleveland et Indiana - courant janvier. Si James Harden semble s'être plutôt bien acclimaté à sa nouvelle équipe, certains se sont demandés si ce départ pour les Nets et la Conférence Est n'était pas lié à l'élimination des Rockets face aux Lakers (1-4) en playoffs la saison dernière. James Harden a-t-il quitté les Rockets et la Conférence Ouest pour fuir LeBron James et les Lakers ? La star de Los Angeles n'en est pas convaincue...

« Je ne pense pas que son départ ait quoi que ce soit à voir avec nous »