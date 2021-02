Basket

Basket - NBA : L'énorme mise au point de LeBron James !

Publié le 17 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que les Cavaliers ont récemment décidé de ne plus faire jouer Andre Drummond jusqu'à son éventuel transfert, LeBron James est monté au créneau pour critiquer ces méthodes entreprises par certaines équipes de NBA.

On ne reverra probablement plus Andre Drummond et Blake Griffin sous les couleurs respectives des Cavaliers et des Pistons. Cleveland a fait le choix de se passer des services de son pivot jusqu'à ce qu'il soit échangé d'ici à la date limite des transferts le 25 mars prochain, alors que l'ancien joueur des Clippers a réclamé son départ de Detroit. Par peur de voir Andre Drummond et Blake Griffin se blesser - ce qui pourrait altérer la contrepartie obtenue dans leur potentiel trade -, les deux équipes ont donc décidé de les laisser au placard. Autant dire que ce procédé ne plaît pas beaucoup à LeBron James...

«Les franchises ont les moyens de faire passer tel ou tel joueur pour un cancer, un mauvais garçon»