Basket - NBA : Le bel hommage de Steven Adams à Russell Westbrook !

Publié le 16 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Steven Adams s'est rappelé au bon souvenir de Russell Westbrook, son coéquipier à Oklahoma City pendant six années consécutives.

Après sept saisons passées à Oklahoma City - où il avait débuté sa carrière en 2013 -, Steven Adams a pris le chemin de New Orleans fin 2020. Le pivot néo-zélandais était le joueur le plus emblématique du Thunder depuis le départ de Russell Westbrook, parti un an à Houston avant d'être échangé à Washington durant la dernière intersaison. Si Russell Westbrook a parfois été critiqué pour ses performances et ses relations avec ses partenaires, Steven Adams a apporté son soutien à son ancien partenaire dans le podcast The Old Man & The Three .

« C’est un mec solide, génial et vraiment cool »