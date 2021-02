Basket - NBA

Basket - NBA : Dwayne Wade s’enflamme pour une sensation en NBA !

Publié le 19 février 2021 à 22h35 par La rédaction

Tout juste arrivé en NBA, Anthony Edwards se fait déjà remarquer avec les Minnesota Timberwolves. Auteur d’une assez bonne saison pour un rookie, le jeune arrière de 19 ans s’est attiré les louanges de Dwayne Wade, déjà fan du joueur.

Au sein des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards s’est déjà fait une place de titulaire pour sa première année en NBA. Si son équipe est classée dernière de la conférence Ouest (avec 7 victoires pour 22 défaites), l’arrière de 19 ans n'a pas tardé à se faire remarquer. Edwards affiche de plutôt bonnes moyennes pour un rookie (14,6 points, 3,7 rebonds, 2,4 passes décisives) et il a déjà été auteur de performances de grande qualité au cours de la saison (comme ses 28 points lors de la défaite 112-104 face aux Lakers ce mercredi). Des prestations appréciées par Dwayne Wade, rien que ça.

« Je pense qu’il peut devenir un meilleur joueur que moi »