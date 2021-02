Basket

Basket - NBA : Heat, Lakers... Cette légende tranche à propos de LeBron James

Publié le 17 février 2021 à 13h35 par La rédaction

Après sa victoire sur les Minnesota Timberwolves ce mercredi (112-104), les Los Angeles Lakers ont conforté leur deuxième place de la conférence Ouest. Comme depuis son arrivée en Californie, LeBron James a encore une fois été étincelant. Cependant, selon Paul Pierce, une autre franchise que celle de Los Angeles était bien plus dominante en comptant King James dans son effectif.

Les Los Angeles Lakers se sont imposés sur le parquet des Minnesota Timberwolves ce mercredi (112-104). Comme à son habitude, LeBron James a une nouvelle fois livré une grande partie. Auteur de 30 points, 13 rebonds et 7 passes décisives, King James a été l’un des grands acteurs du 22e succès des Lakers cette saison. La franchise de Los Angeles conforte sa deuxième place de la conférence Ouest. Malgré son âge avancé à son arrivée en Californie en 2018 (33 ans), LeBron James a parfaitement su relever le défi et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Pourtant, selon Paul Pierce, le joueur de 36 ans évoluait dans une équipe bien plus forte que les Lakers plus tôt dans sa carrière.

« Dès que je prenais un tir contre eux, je me dépêchais de courir en défense, car avec LeBron et D.Wade, ça allait beaucoup trop vite »