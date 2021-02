Basket

Basket - NBA : Draymond Green, transferts... Dwyane Wade met les choses au clair !

Publié le 17 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Draymond Green a récemment exprimé sa frustration quant à la façon dont les équipes NBA gèrent les transferts de certains joueurs, Dwyane Wade lui a affirmé son soutien.

En instance de départ, Andre Drummond et Blake Griffin n'apparaîtront plus sur un parquet NBA jusqu'à ce qu'ils soient échangés. Telle est la décision prise, respectivement par les dirigeants des Cavaliers et ceux des Pistons, au sujet des deux intérieurs, qui devraient donc être prochainement transférés. Les deux joueurs pourraient donc rester sur le flanc pendant plus d'un mois, ce qui ne plaît pas à Draymond Green, qui l'a fait savoir en conférence de presse en début de semaine. Dwyane Wade est visiblement du même avis.

«Il y a de l’hypocrisie de la part des franchises et des propriétaires envers les joueurs»