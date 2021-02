Basket

Basket - NBA : LeBron, Antetokounmpo... Damian Lillard s'exprime sur le All-Star Game !

Publié le 10 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Les joueurs de NBA n'ont cessé de manifester leur mécontentement auprès de la NBA pour sa volonté d'organiser le All-Star Game cette saison. Le dernier en date ? Damian Lillard.

Au milieu d'une saison mouvementée par le coronavirus, la NBA avait décidé de réduire sa saison régulière à 72 matches l'hiver dernier, au lieu des 82 rencontres habituelles. La ligue de basketball nord-américaine avait également opté pour ne dévoiler que la première moitié de son calendrier, afin de mieux reprogrammer les rencontres susceptibles d'être reportées entre décembre et février. Pour ce faire, la NBA s'était résolue à ne pas organiser son traditionnel All-Star Game, pour permettre aux joueurs de souffler dans cette saison pas comme les autres. Seulement, et sous la pression de son diffuseur principal à la télévision américaine, la chaîne TNT , la NBA a changé d'avis, au plus grand désarroi de ses joueurs. Ainsi, après LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard et James Harden, c'est Damian Lillard qui a exprimé sa frustration par rapport à ce soudain retournement de situation.

« Ne pas y aller entraîne des répercussions pour nous »