Basket - NBA : James Harden se fait dézinguer après son départ des Rockets !

Publié le 20 février 2021 à 9h35 par La rédaction

James Harden des Rockets aux Nets ? Le trade remonte à il y a plus d'un mois maintenant et pourtant, nombreuses sont les critiques qui pleuvent encore à propos de ce choix.

Après plus d'un mois, le choix de James Harden de quitter les Rockets de Houston pour rejoindre les Nets de Brooklyn et former un Big Three avec Kyrie Irving et Kevin Durant est toujours dans toutes les bouches et fait couler toujours autant d'encre. Si le principal concerné semble s'être plutôt bien adapté à son nouvel environnement, les critiques ne semblent quant à elles pas prêtes de s'arrêter. À tel point que The Beard continue de recevoir des invectives toujours plus violentes les unes que les autres, comme en témoigne la dernière sortie médiatique de Charles Oakley, ancien joueur NBA.

« J’insulterais et je pourrirais James Harden »