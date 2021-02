Basket - NBA : Gros coup dur pour les Lakers et Anthony Davis !

Basket - NBA

Absent depuis le début de semaine en raison de douleurs au tendon d'Achille et au mollet, Anthony Davis ne sera pas de retour sur les parquets de la NBA de si tôt. Après ré-évaluation, les médecins estiment une absence plus longue que prévue pour le joueur des Lakers.

Depuis le début de la semaine, les Los Angeles Lakers ne peuvent plus compter sur Anthony Davis. Souffrant de douleurs au tendon d’Achille et au mollet, le joueur de 27 ans a cruellement manqué à son équipe lors de la défaite face aux Brooklyn Nets ce vendredi (109-98). Si les Lakers pensaient récupérer leur joueur, qui peut jouer ailier fort et pivot, assez rapidement (entre deux et trois semaines), il en serait finalement tout autre. Anthony Davis vient d’apprendre une très mauvaise nouvelle qui pourrait changer la donne pour les prochaines rencontres de la franchise de Los Angeles.

Selon le journaliste d’ ESPN Dave McMenamin, le coach des Lakers, Frank Vogel, a indiqué que les docteurs de l’équipe ont ré-évalué la blessure d’Anthony Davis. Et le constat est accablant. Le joueur devrait finalement manquer un mois de compétition. Les Lakers voudraient lui laisser le temps de se rétablir à 100 % pour revenir en pleine forme et ne pas aggraver ses blessures. Ainsi, Davis devrait manquer les sept prochaines rencontres avant le All-Star Game. Un très gros coup dur pour la franchise de Los Angeles, deuxième de la conférence Ouest au coude à coude avec les Clippers.

Frank Vogel says Anthony Davis was re-evaluated by team doctors tonight and he will be out four weeks. The Lakers want to give him time to fully recover.