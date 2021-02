Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert reçoit un fabuleux hommage !

Publié le 18 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Impériaux cette saison, les Utah Jazz se sont imposés face aux LA Clippers ce jeudi (114-96), signant leur neuvième victoire consécutive. Le coach des Jazz a d’ailleurs tenu à saluer la performance d’un Rudy Gobert en feu.

Ce jeudi, les Utah Jazz ont signé leur neuvième victoire consécutive sur le parquet des LA Clippers (114-96). Les Jazz ont pu compter sur un formidable Rudy Gobert, impérial en défense (23 points, 20 rebonds), pour s’installer un peu plus en tant que leader de la conférence Ouest (24 victoires pour 5 défaites). Sous le feu des critiques récemment, surtout à cause de son nouveau contrat XXL, le Français a montré pourquoi il faisait partie des meilleurs pivot de la NBA à l’heure actuelle. Habituellement au service du collectif et très discret, Gobzilla a su se montrer face aux Clippers, n’en déplaise à son entraîneur.

«Il n’essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il joue tout simplement, il se bat»