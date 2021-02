Basket - NBA : L’incroyable annonce de LeBron James sur son nouveau projet extrasportif !

Basket

Au sommet de son art dans ce dont il excelle, à savoir le basketball, LeBron James est constamment en quête de nouveaux défis. Pour ce faire, King James a annoncé vouloir sortir un album de musique.

En pleine bourre cette saison avec ses Los Angeles Lakers et surtout d’un point de vue personnel avec ses 25,7 points par match, ses 7,5 rebonds et ses 7,4 passes décisives, LeBron James (36 ans) semble vieillir comme un bon vin. Semblant avoir assez de gaz pour éblouir les parquets NBA de son talent pendant quelques années encore, LeBron James tient à coeur le fait de se diversifier, en atteste son projet de scolarité I Promise schools en Ohio, son état natal. Ayant un carnet d’adresse immense, LeBron James se voit bien produire un album entouré de ses amis influents dans le monde de la musique.

« Mon amour pour la musique est fou ! Je pense que je vais faire un album. Oh non, je ne vais pas rapper ou quelque chose du genre. Je ne suis pas cinglé, je sais pour quoi je suis doué, mais je vais vous dire une chose que j’ai. Tant d’amis qui le peuvent. Je pense au chargement ». Voici le tweet que LeBron James a publié sur son compte Twitter ce jeudi matin. Afin d’illustrer ses propos, King James s’est déjà rendu sur scène lors d’une performance de Travis Scott et de Drake pour leur légendaire duo SICKO MODE. De bon augure pour l’éventuel album de James…

My love for music is INSANE!!! I think I’m going to do a album. Oh no I won’t be rapping or anything like that. I’m not crazy, I know what I’m great at, but I tell you one thing I do have. So many friends that can. ! Thinking out load .