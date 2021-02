Basket

Basket - NBA : Russell Westbrook reçoit un bel hommage !

Publié le 18 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Les Washington Wizards ont difficilement lutté face aux Denver Nuggets ce jeudi (130-128). Une victoire due à la mentalité de gagnant de Russell Westbrook selon ses coéquipiers.

Ce jeudi, les Washington Wizards se sont imposés dans la difficulté face aux Denver Nuggets (130-128). Une victoire qui fait du bien à des Wizards qui vivent une saison compliquée (13e de la conférence Est, 9 victoires pour 17 défaites). Auteur d’un triple-double (12 points, 12 passes décisives, 13 rebonds), Russell Westbrook a été l’un des acteurs majeurs de la révolte de la franchise de Washington. Menés 41-24 à la fin du premier quart-temps, les Wizards ont su réagir pendant le second quart-temps, au point de passer devant les Nuggets au score (70-64) pour finalement remporter la partie. Une réaction qui serait due à un discours de Russell Westbrook à la pause entre les deux premiers quart-temps, qui aurait fait réagir certains de ses coéquipiers.

«Il a dit certaines choses méritées à des gars qui avaient besoin d'entendre ça»