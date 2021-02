Basket

Basket - NBA : Cette énorme mise au point sur le All-Star Game !

Publié le 24 février 2021 à 18h35 par La rédaction

Doc Rivers, l'entraîneur des Sixers, a donné son avis sur les joueurs sélectionnés par la NBA pour disputer le prochain All-Star Game.

La NBA a annoncé ce mardi la liste des 24 joueurs qui participeront à l'édition 2021 de l'All-Star Game, le 7 mars prochain à Atlanta. Comme chaque année, les sélections ont été la source de nombreux débats : certains, comme LeBron James, ne comprennent pas l'absence de Devin Booker, l'arrière des Suns, pour cette rencontre de prestige ; d'autres s'étonnent de ne pas voir Domantas Sabonis, l'intérieur des Pacers, dans le club des 24. Doc Rivers, l'entraîneur des 76ers, a décidé de s'exprimer sur la façon dont les joueurs étaient choisis pour ce match.

« C'est tellement plus dur de faire des stats dans une équipe qui gagne »