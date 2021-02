Basket

Basket - NBA : Westbrook s'enflamme après la victoire des Wizards face aux Lakers !

Publié le 23 février 2021 à 17h35 par La rédaction

Russell Westbrook a complimenté ses coéquipiers après la victoire des Wizards face aux Lakers (127-124 après prolongation) lundi soir.

Les Wizards se sont offerts un succès de prestige lundi soir, venant à bout des Lakers (127-124 après prolongation) au Staples Center. Il s'agit de la cinquième victoire d'affilée obtenue par Washington, après un début de saison extrêmement laborieux. Récemment félicité par Scott Brooks, son entraîneur, Russell Westbrook est passé tout près d'un triple-double contre Los Angeles, avec 32 points, 14 rebonds et neuf passes décisives. Le meneur de jeu a tenu à rendre hommage à ses partenaires après la rencontre.

« Tout le monde a haussé son niveau de jeu et tout le monde a fait son travail »