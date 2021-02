Basket

Basket - NBA : L’aveu de LeBron James sur l’absence d’Anthony Davis

Publié le 21 février 2021 à 20h35 par La rédaction

Ce dimanche, les Los Angeles Lakers se sont inclinés face au Miami Heat (96-94). Une nouvelle défaite survenue en l’absence d’Anthony Davis, toujours blessé. Pour LeBron James, une adaptation est nécessaire afin de retrouver le chemin de la victoire.

Les Los Angeles Lakers ont enchainé une deuxième défaite consécutive depuis la blessure d’Anthony Davis. Lors de la réception du Miami Heat, LeBron James et ses coéquipiers se sont finalement inclinés au terme d'une rencontre serrée (96-94). Les présences offensives de Kyle Kuzma (23 points, 4 rebonds) et du numéro 23 des Lakers (19 points, 9 passes décisives, 9 rebonds) n’ont pas été suffisantes pour repartir avec la victoire. Défensivement, la franchise de Los Angeles a du mal sans Anthony Davis, qui sera absent environ un mois. Et cela se ressent sur le parquet. Pour King James , c'est un nouveau défi à surmonter.

« C’est un autre challenge pour moi »