Basket - NBA : Les révélations de Steve Kerr sur l'absence de Stephen Curry !

Publié le 21 février 2021 à 9h35 par La rédaction

Forfait de dernière minute contre Charlotte (100-102) samedi, Stephen Curry était malade, à en croire son entraîneur, Steve Kerr.

Il y a fort à parier que les Warriors tenteront d'effacer ce samedi soir de leur mémoire le plus rapidement possible. Rien ne s'est passé comme prévu pour Golden State à l'occasion de ce déplacement à Charlotte : Stephen Curry, le métronome de l'équipe californienne, a dû tirer un trait sur la rencontre car il se sentait souffrant juste avant le coup d'envoi du match. Pour ne rien arranger à la situation, Draymond Green a été expulsé, et les Warriors ont concédé une deuxième défaite en deux soirs face aux Hornets (100-102) après celle subie contre le Magic (120-124) dans la nuit de vendredi à samedi. Steve Kerr, l'entraîneur de Golden State, a tout de même voulu rassurer concernant l'état de forme de Stephen Curry après la rencontre.

« Aucun protocole lié au coronavirus n'est en place, il était juste malade »