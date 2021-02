Basket

Basket - NBA : L'implacable constat dressé par Draymond Green et Stephen Curry !

Publié le 20 février 2021 à 13h35 par La rédaction

De nouveau vaincus, par le Magic d'Orlando cette fois, les Warriors de Golden State sont affectés par leur manque de régularité qui leur a déjà coûté de nombreux matchs cette saison.

Des plus irréguliers cette saison, les Warriors de Golden State connaissent un exercice délicat. Une tendance qui ne va pas en s'améliorant, comme en témoigne leur dernière défaite en date, face au Magic d'Orlando. Absents en début de match, les joueurs de Steve Kerr se sont réveillés avant d'offrir littéralement le match à Evan Fournier et à ses coéquipiers (120-124). Une défaite qui aurait pu être évitée et qui a tendance à agacer des Warriors dont le statut de favoris semble être bien loin désormais.

« Encore une fois, nous avons laissé un match nous échapper. Il s'agit de notre histoire cette saison. »