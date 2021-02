Basket - NBA

Basket - NBA : Quand LeBron James est incité à devenir président des USA !

Publié le 20 février 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 20 février 2021 à 17h39

À 36 ans, LeBron James est plus proche de la fin de sa carrière que du début. S’il continue d’être époustouflant sur le parquet, le joueur des Lakers se rapproche petit à petit de la retraite. Et selon Demarcus Cousins, King James pourrait se reconvertir dans un domaine totalement improbable et différent que celui du basket.

La retraite se rapproche de plus en plus pour LeBron James. Malgré des prestations toujours aussi exceptionnelles sur les parquets de la NBA, le joueur des Lakers a 36 ans et il n'est pas éternel. Un jour ou l’autre, il raccrochera définitivement les chaussures. Une chose est sûre, LeBron James a marqué la ligue américaine de son empreinte, multipliant les records et ayant de nombreux titres à son actif. Cela serait donc invraisemblable d’envisager une reconversion en-dehors du basket pour LeBron James, tant sa passion pour ce sport est sans limite. Mais ce ne serait pas impossible pour Demarcus Cousins.

« S’il ne devait y avoir qu’un seul joueur NBA pour devenir Président, ce serait LeBron James ! »