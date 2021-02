Basket

Basket - NBA : L'entraîneur des Wizards s'enflamme pour Russell Westbrook !

Publié le 21 février 2021 à 14h35 par La rédaction

Scott Brooks, l'entraîneur de Washington, a vanté les mérites de Russell Westbrook après son nouveau triple-double contre Portland (118-111) samedi soir.

Après un début de saison calamiteux, Washington semble enfin lancé ! Les Wizards ont ainsi remporté leurs quatre derniers matches, et grimpent, doucement mais sûrement, dans le classement de la Conférence Est. Si Bradley Beal, le meilleur scoreur de toute la NBA, n'est pas étranger au succès retrouvé de son équipe, Russell Westbrook, la grande recrue de l'intersaison, a lui aussi su élever son niveau de jeu. L'ancienne star d'Oklahoma City et de Houston s'est offert un nouveau triple-double (27 points, 13 passes décisives et 10 rebonds) samedi contre Portland (118-111), ce qui lui a valu les louanges de son entraîneur, Scott Brooks.

« Il a donné le ton, il n’est pas là pour plaisanter »