Basket - NBA : Steve Kerr recadre Draymond Green !

Publié le 21 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Steve Kerr était visiblement agacé par l'expulsion de Draymond Green samedi soir contre Charlotte (100-102) et l'a fait savoir en conférence de presse.

Les Warriors ont décidément passé une mauvaise soirée ce samedi soir ! Golden State s'est incliné contre Charlotte (100-102), vingt-quatre heures seulement après sa défaite contre Orlando (120-124). À ce revers - le 15ème cette saison - s'ajoute l'absence de Stephen Curry et l'expulsion de Draymond Green. Si Steve Kerr s'est montré rassurant concernant l'état de santé de son meneur de jeu, il était en revanche beaucoup moins satisfait par l'attitude de son intérieur : Draymond Green a en effet reçu deux fautes techniques synonyme d'exclusion dans les derniers instants du match, ce qui a contribué à la défaite de son équipe contre les Hornets. Forcément, Steve Kerr l'avait mauvaise en conférence de presse.

«Draymond ne peut pas faire ça, il a dépassé les bornes»