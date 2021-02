Basket

Basket - NBA : L'énorme coup de gueule de Damian Lillard !

Publié le 21 février 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que son équipe s'est inclinée contre Washington (111-118) samedi, Damian Lillard a pesté contre les arbitres après la rencontre.

Si les Wizards et Russell Westbrook avaient de nombreuses raisons de sourire samedi soir, ce n'était pas le cas de Damian Lillard et des Trail Blazers ! Portland a en effet perdu contre Washington (111-118), ce qui marque un brutal coup d'arrêt pour une équipe qui avait remporté ses six derniers matches. Forcément, Damian Lillard était agacé après la rencontre, et a dirigé sa frustration à l'encontre du corps arbitral.

« Il faut arrêter ! Tout le monde a vu la faute »