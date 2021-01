Basket

Basket - NBA : Paul George annonce sa vengeance !

Publié le 16 janvier 2021 à 11h35 par La rédaction

Peu à son avantage lors des playoffs l'été dernier, Paul George est en quête de rachat cette saison. Il l'a encore confirmé dans la nuit de vendredi à samedi, sur le terrain puis en conférence de presse.

20,2 points de moyenne, à 39,8% au tir et à 33,3% à trois-points : voici la ligne statistique que Paul George a présenté lors des playoffs l'été dernier. Le joueur de 30 ans a été l'une des principales raisons de la débâcle de son équipe, les Clippers ayant été éliminés en demi-finale de la Conférence Ouest par les Nuggets (3-4). Raillé pour ses performances décevantes, Paul George a vu les critiques s'intensifier après avoir prolongé son contrat pour quatre ans et 190 millions de dollars avec Los Angeles en décembre dernier. Depuis, PG13 a mis un point d'honneur à redorer son blason.

« Je reviens pour me venger »