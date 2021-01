Basket

Basket - NBA : Les dessous de la déclaration de James Harden dévoilés !

Publié le 13 janvier 2021 à 18h35 par Th.B.

Pouvant être tradé à tout moment, James Harden n’attendrait que le feu vert de sa franchise afin d’enfin tourner la page. Et les Houston Rockets discuteraient régulièrement avec Harden pour remédier à cette situation.

Placé sur la liste des trades depuis le mois de novembre, James Harden est toujours aux Houston Rockets bien qu’il ait clairement fait savoir à ses dirigeants et au propriétaire de la franchise qu’il comptait aller voir ailleurs. Après la défaite des Rockets face aux Los Angeles Lakers (117-100) dans la nuit de mardi à mercredi, le franchise player de Houston a lâché le message suivant. « J’aime cette ville, et j’ai littéralement fait mon maximum. J’insiste, la situation est dingue, et c’est quelque chose qui, je pense, ne peut pas être corrigée. Merci ». Un témoignage qui a enflammé la toile et provoqué la réponse immédiate de son coéquipier John Wall. « C’est compliqué quand vous avez certains gars qui ne veulent pas s’impliquer. C’est compliqué de produire quelque chose ensemble, ne serait-ce que du bon basket… Maintenant, il n’y a eu que neuf matches. On ne saute pas dans le vide au bout de neuf matches. Il reste encore beaucoup de matches ». L’occasion pour ESPN de se pencher sur le cas Harden et de lâcher quelques détails croustillants sur la situation en interne à Houston.

« Harden a clairement fait part avant le début de la saison à Tilman Fertitta qu’il n’y croyait plus »