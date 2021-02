Basket

Basket - NBA : Les explications de Rudy Gobert sur son rôle à Utah !

Publié le 23 février 2021 à 19h35 par La rédaction

Rudy Gobert s'est livré sur son influence au sein du Jazz, toujours en tête de la Conférence Ouest.

Il n'y a désormais plus aucune place au doute : le Jazz est l'équipe la plus chaude de NBA en ce moment ! Utah s'est imposé contre Charlotte (132-110) lundi soir pour préserver son assise sur la Conférence Ouest. Le Jazz n'a perdu que six matches cette saison, et reste sur une série de 11 victoires consécutives, et plus généralement, de 22 succès lors de ses 23 derniers matches. Auteur de 12 points, de 10 rebonds et de six contres face aux Hornets, Rudy Gobert est bien conscient du rôle prépondérant qu'il occupe dans la superbe dynamique de son équipe. Récemment félicité par son entraîneur, le pivot français s'est expliqué sur ses responsabilités au sein de la formation de Quin Snyder après la rencontre.

«Quand je suis chaud comme ça, j'essaie de le transmettre à mes coéquipiers»