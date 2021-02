Basket

Basket - NBA : Steve Nash donne des nouvelles de Kevin Durant !

Publié le 21 février 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 21 février 2021 à 22h38

Blessé depuis quelques jours, Kevin Durant prépare doucement son retour sur les parquets. Mais ce n’est pas encore pour tout de suite selon Steve Nash.

Ce lundi, les Brooklyn Nets se déplacent sur le parquet des Los Angeles Clippers. Restants sur cinq victoires de suite, James Harden, Kyrie Irving et leurs coéquipiers espèrent poursuivre leur série pour mettre un peu plus la pression aux leaders de la conférence Est, les Philadelphia 76ers. Mais les Nets vont devoir composer une nouvelle fois sans Kevin Durant. Blessé depuis quelques jours, le joueur de 32 ans ne prendra pas part à la rencontre face aux Clippers. S’il prépare actuellement son retour sur les parquets, cela ne serait pas pour tout de suite selon Steve Nash.

« On n’est pas sur du long terme, mais il faut prendre quelques jours de plus et être patient »