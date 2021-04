Basket - NBA

Basket - NBA : Steve Kerr vole au secours de Klay Thompson !

Publié le 26 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors que les Golden State Warriors réalisent une saison correcte, et notamment grâce à leur superstar Stephen Curry, un joueur manque cruellement à cette équipe : Klay Thompson. Blessé depuis presque 2 ans, ce dernier a craqué vendredi et s’est retrouvé au bord des larmes.

Inactif depuis presque 2 ans, Klay Thompson est connu pour sa mentalité de guerrier. Pourtant, vendredi dernier, on l’a vu au bord des larmes durant le match de son équipe, les Golden State Warriors. Des larmes dues à une situation compliquée à vivre entre la crise sanitaire et l’impossibilité de pouvoir aider ses partenaires sur le terrain. Heureusement, le coach Steve Kerr est venu à la rescousse de Klay Thompson en conférence de presse et lui a apporté tout son soutien.

«Il a besoin d’être sur le parquet, c’est son jardin»