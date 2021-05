Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de LeBron James !

Publié le 3 mai 2021 à 12h35 par T.M.

Malgré le retour de LeBron James, les Lakers continuent de perdre ce qui pourrait les obliger à disputer le play-in. Ce qui n’est pas vraiment au goût du King.

Face aux Raptors (114-121), les Lakers viennent de concéder leur 28ème défaite de la saison. Et la retour de LeBron James, après de longues semaines d’absence à soigner sa cheville, n’aura donc rien changer. La franchise de Los Angeles continue donc de s’enfoncer au classement de la Conférence Ouest. Actuellement, les Lakers occupent la 7ème place. Et si cela continue ainsi, LeBron James et ses coéquipiers pourraient bien devoir passer par les play-in pour accéder aux playoffs et espérer conserver leur titre de champion.

LeBron James n’est pas fan !