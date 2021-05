Basket

Basket - NBA : L'énorme aveu de LeBron James sur sa fin de carrière !

Publié le 1 mai 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 1 mai 2021 à 22h36

Alors qu’il revient tout juste d’une blessure à la cheville, LeBron James s’est exprimé sur son physique et ses capacités, un aveu qui pourrait rendre nostalgique plus d’un fan de basket.

À 36 ans et en revenant tout juste d’une blessure à la cheville, LeBron James, ailier des Los Angeles Lakers s’est exprimé sur son état physique. Sa déclaration pleine de transparence à propos de sa forme pourrait à terme voife rapidement va rendre nostalgique et triste la plupart des fans de NBA, car oui, LeBron James n’est malheureusement pas éternel. Le quadruple champion NBA est sur la fin de sa carrière et il ne peut plus faire les mêmes efforts et prouesses que lorsqu’il avait 20 ans. LeBron James s’est d’ailleurs exprimé sur son retour contre les Sacramento Kings ce vendredi.

« Je ne pense pas que je reviendrai un jour à 100% dans ma carrière »