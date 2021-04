Basket

Basket - NBA : LeBron James, Stephen Curry... Cette grosse annonce sur Kyrie Irving !

Publié le 30 avril 2021 à 22h35 par La rédaction

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de l’histoire de la NBA, Kyrie Irving s’est vu honorer par l'un de ses anciens coéquipiers, Richard Jefferson, qui lui a dressé un portrait flatteur par rapport à LeBron James et Stephen Curry.

Kyrie Irving, star de la NBA et joueur des Brooklyn Nets s’est récemment fait encenser par un de ses anciens partenaires à Cleveland avec lequel il a été champion en 2016. Alors qu'il a récemment était dans une polémique notamment avec Dennis Schroder, Kyrie Irving est ce vendredi honoré par un champion NBA. C’est Richard Jefferson, ex-joueur NBA et aujourd’hui consultant qui a dû répondre à la question fatidique : à qui donnerais-tu le dernier tir ? Et à la surprise générale, il a choisi son ancien meneur de jeu, Kyrie Irving, qui est pour lui l’homme de la situation.

« Le gars que j’ai vu planter le tir le plus dingue, c’est Kyrie Irving »