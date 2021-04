Basket

Basket - NBA : Cette énorme sortie sur le choix de Durant et Irving !

Publié le 28 avril 2021 à 17h35 par A.M.

Bien que les Nets vont partie des favoris pour le titre, Stephen A. Smith estime que Kevin Durant et Kyrie Irving vont tout de même regretter d'avoir rejoint Brooklyn.

Il y a deux ans, Kevin Durant et Kyrie Irving mettaient le feu au marché en rejoignant ensemble les Nets. Blessé pendant un an, le premier cité est d'ailleurs de retour cette saison et pourrait mener la franchise de Brooklyn vers le titre. Les deux stars ont d'ailleurs été rejoint par James Harden afin de former un énorme Big Three pour décrocher une bague en fin de saison. Et pourtant, l'analyste d' ESPN , Stephen A. Smith est convaincu qu'ils auraient du rejoindre les Kncicks.

«Kevin Durant et Kyrie Irving vont le regretter»