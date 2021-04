Basket

Basket - NBA : La révélation de Stephen Curry sur sa grande forme !

Publié le 27 avril 2021 à 17h35 par La rédaction

Longtemps absent, Stephen Curry affiche une forme extraordinaire depuis son retour. Le joueur des Warriors impressionne ces derniers temps et il a tenu à révéler quel compliment il préférait que ses adversaires lui fassent.

Stephen Curry évolue à un niveau tout simplement extraordinaire depuis qu’il est revenu sur les parquets. Le meneur des Warriors affiche une moyenne de 38 points sur le dernier mois de compétition, est toujours aussi précis sur les tirs à 3 points et également toujours aussi mobile sur le terrain. Forcément, tout le monde s’enflamme pour Stephen Curry, qui reçoit des tonnes de compliments chaque jour.

Stephen Curry est en forme et ça se voit