Basket - NBA : Dennis Schröder, clash... Le coup de gueule de Kyrie Irving !

Ce dimanche, après un échange musclé lors de la rencontre entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets, Kyrie Irving et Dennis Schröder ont tout les deux été exclus. Et un mot n’est clairement pas passé auprès du meneur américain.

Le match entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets a été la scène d’un événement étonnant. En tout début de rencontre, les esprits se sont échauffés entre Dennis Schröder et Kyrie Irving et un échange plutôt musclé a eu lieu entre les deux hommes, conduisant inévitablement à leur expulsion. Malgré cela, le match a repris son cours et ce sont les Lakers qui se sont finalement imposés (126-101). Après la rencontre, le meneur allemand s'est très rapidement excusé auprès de ses coéquipiers. Kyrie Irving n'a pas manqué de réagir non plus, et un mot lui reste visiblement en travers de la gorge.

Sur son compte Twitter , le joueur de 29 ans a poussé un coup de gueule concernant le " n-word " qu’aurait utilisé Dennis Schröder à son égard pendant leur dispute : « Le "n-word" est une injure raciale diffamante ! Il ne sera jamais : un terme d’amitié, ni récupéré par d’autres, ni tourné de sens. N’oubliez jamais sa douloureuse et vraie histoire ! Jetez ce "n-word" à la poubelle, tout comme tous les autres mots racistes utilisés pour parler de mon peuple. Nous ne sommes pas des esclaves ou des "n". »

The N-word is a derogatory racial slur!It will never be...-a term of endearment-reclaimed-flipped NEVER FORGET ITS FOUL AND TRUE HISTORY! Throw that N-word out the window, right alongside all of those other racist words used to describe my people.We are not slaves or N’s