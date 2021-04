Basket

Basket - NBA : Le message rassurant de Steve Nash sur la blessure de James Harden !

Publié le 5 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Les Brooklyn Nets n’ont pas pu compter sur James Harden, blessé à l’ischio-jambier, lors de la défaite face aux Chicago Bulls ce dimanche (115-107). Steve Nash a tenu à rassurer les fans à propos de l’ancien des Houston Rockets.

Ce dimanche, les Brooklyn Nets ont vu leur série de quatre victoires s’arrêter. Trop esseulé, Kyrie Irving n’a rien pu faire face aux Chicago Bulls d’un très grand Zach LaVine (115-107). En effet, le meneur de la franchise de New-York a dû faire sans Kevin Durant et James Harden, tous deux blessés à l’ischio-jambier. Avec le cas de KD qui commence à s’éterniser, l’inquiétude a gagné les supporters des Nets concernant The Beard . Par conséquent, Steve Nash a tenu à les rassurer.

« Nous voulons faire attention avec lui et lui donner quelques jours de plus afin qu’il soit à 100% »