Basket - NBA : Cette nouvelle sortie forte sur la comparaison entre LeBron James et Michael Jordan

Publié le 4 avril 2021 à 18h35 par La rédaction

Le débat fait rage quand il s’agit de désigner le meilleur joueur entre LeBron James et Michael Jordan. Pourtant, selon Ron Harper, ces comparaisons n’ont pas lieu d’être.

Si sa carrière n’est pas encore terminée, LeBron James est d’ores et déjà considéré comme une légende de la NBA. À 36 ans, le joueur des Los Angeles Lakers continue d’impressionner. Avant sa blessure qui l'a forcé à s’éloigner des parquets depuis quelques semaines, King James enchaînait les grandes prestations. Ses statistiques parlent pour lui (25,4 points, 7,9 rebonds, 7,9 passes décisives). Son palmarès bien garni mais surtout ses énormes qualités font naturellement du natif d'Akron l’un des prétendants au titre de GOAT. LeBron James est donc comparé aux meilleurs de l'histoire de la ligue américaine, dont Michael Jordan. Pourtant, selon Ron Harper, un rapprochement entre le numéro 23 des Lakers et la légende des Chicago Bulls n’a clairement pas lieu d’être.

« Je ne veux pas mettre LeBron dans cette conversation avec MJ »