Basket - NBA : La sanction tombe pour Kevin Durant après la polémique !

Publié le 3 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Même convalescent, Kevin Durant ne s’empêche pas de créer la polémique. Après la divulgation de ses propos tenus lors d'une conversation privée avec Michael Rapaport, le joueur des Brooklyn Nets s'est vu être sanctionné par la NBA.

Malgré sa convalescence, Kevin Durant a fait les frais d’un énorme bad buzz autour de lui. Il y a quelques jours, l’acteur Michael Rapaport dévoilait une conversation privée avec le joueur des Brooklyn Nets. Et les propos tenus par l’ailier de 32 ans sont tout simplement choquants. Critiqué pour son attitude lors d’une interview avec Charles Barkley en décembre dernier, KD a usé de tous les moyens possibles pour se faire comprendre. Insultes, menaces, tout y est passé. Son comportement en a alerté plus d’un sur les réseaux sociaux, et la NBA, ne pouvant pas passer à côté de cela, a été contrainte de prendre des mesures.

Une amende salée pour Kevin Durant