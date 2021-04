Basket

Basket - NBA : Le témoignage poignant de Joel Embiid sur sa récente blessure !

Publié le 4 avril 2021 à 13h35 par K.V.

Écarté des parquets à cause d'une blessure au genou, Joel Embiid a rejoué et s'est exprimé sur cet énième pépin physique qui a eu le don de l'inquiéter.

Alors qu'il s'imposait inexorablement comme un véritable candidat au titre de MVP de la saison en NBA, Joel Embiid a récemment été freiné par une blessure au genou. Sujet aux pépins physiques, le pivot camerounais s'est imaginé le pire mais les examens médicaux ont finalement été rassurants. Absent au cours des dix derniers matchs des Sixers de Philadelphie, Joel Embiid a fait son retour dans la nuit de samedi à dimanche dans la victoire face aux Timberwolves de Minnesota (122-113). Une rencontre tendue au terme de laquelle il est revenu sur sa blessure et sur ses craintes.

« Quand je me suis blessé, je pensais que c'était fini »