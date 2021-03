Basket

Basket - NBA : Blessé, LeBron James donne de ses nouvelles !

Publié le 31 mars 2021 à 22h35 par Th.B.

Alité en raison d’une entorse haute de la cheville droite, LeBron James a profité d’un live Twitch afin de donner des nouvelles de sa convalescence.

« Rien ne m’irrite et m’attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers. Je suis blessé à l’intérieur et à l’extérieur en ce moment. Le chemin de la guérison commence maintenant. Je serai de retour bientôt comme si je n’étais parti ». Dans la nuit de 20 au 21 mars, LeBron James se blessait à la suite d’un contact avec Solomon Hill. Les résultats de l’IRM faisaient savoir que King James souffrait d’une entorse haute de la cheville droite. Une blessure qui n’arrangeait pas les affaires des Los Angeles Lakers, déjà privés d’Anthony Davis également écarté des parquets. Sans leurs deux stars, les Lakers comptent trois défaites pour deux victoires en cinq matchs. Pas habitué à rester sur le carreau, LeBron James traîne son spleen.

« Je viens de recevoir un traitement pour mon pied frère »