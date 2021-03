Basket

Basket - NBA : Le message plein d’assurance de James Harden !

Publié le 27 mars 2021 à 10h35 par La rédaction

Auteur d’un très grand match lors de la victoire des Brooklyn Nets face aux Detroit Pistons (113-111), James Harden s’est autoproclamé MVP de la saison.

James Harden a sorti le grand jeu face aux Detroit Pistons ce samedi. Alors que les Brooklyn Nets se sont imposés au terme d’un match serré (113-111), The Beard a profité des absences de Kyrie Irving et Kevin Durant pour s’illustrer. Auteur de 44 points (son record avec les Nets), 8 passes décisives et 14 rebonds, l’ancien des Rockets a frôlé le triple-double. Une performance de haut vol qui le place sans doute un peu plus haut dans la course au titre de MVP de la saison. Très sûr de lui, James Harden a même affirmé qu’il méritait d’être sacré meilleur joueur.

«J’ai le sentiment d’être le MVP. C’est aussi simple que ça»