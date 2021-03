Basket

Basket - NBA : La révélation de Zion Williamson après avoir battu un record de LeBron James !

Publié le 24 mars 2021 à 18h35 par Th.B.

Impressionnant avec les New Orleans Pelicans, Zion Williamson met tout le monde d’accord depuis le début de la saison et vient de battre un record de précocité conjointement détenu par LeBron James et Luka Doncic.

Grâce à sa belle performance face aux Los Angeles Lakers dans la nuit de mardi à mercredi (27 points et 9 rebonds) à l’occasion de la victoire des New Orleans Pelicans sur les Angelinos (128-111), Zion Williamson est entré dans l’histoire de la NBA en battant un record de précocité établi par LeBron James à ses débuts puis égalé par Luka Doncic plus récemment. En effet, ces derniers temps, Zion Williamson est parvenu à aligner au moins 20 points lors de ses 21 derniers matchs disputés. Ce qui lui a permis d’inscrire le plus de points possibles de l’histoire de la NBA avant de souffler sa 21ème bougie. Interrogé sur son record, Williamson ne s’est pas enflammé et a même fait savoir qu’il pourrait même faire plus si sa philosophie de jeu était différente.

« Je pourrais shooter beaucoup et mettre mes 20 points, mais… »